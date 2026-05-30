Tragedia a Porcia | muore il padre che proteggeva la figlia dal genero

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è morto a Porcia dopo essere stato colpito durante un episodio di violenza familiare. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era frapposta tra la figlia e il genero, tentando di proteggerla. L’aggressore ha dichiarato di aver agito in legittima difesa. Restano da chiarire quali oggetti abbiano provocato il decesso e come si siano svolti i fatti, anche alla luce delle dichiarazioni del sospettato.