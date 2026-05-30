Tragedia a Porcia | muore il padre che proteggeva la figlia dal genero
Un uomo di 59 anni è morto a Porcia dopo essere stato colpito durante un episodio di violenza familiare. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era frapposta tra la figlia e il genero, tentando di proteggerla. L’aggressore ha dichiarato di aver agito in legittima difesa. Restano da chiarire quali oggetti abbiano provocato il decesso e come si siano svolti i fatti, anche alla luce delle dichiarazioni del sospettato.
? Domande chiave Come è stato possibile che l'aggressore dichiari la legittima difesa? Quali oggetti hanno causato effettivamente la morte del cinquantanovenne? Cosa è successo nei momenti precedenti lo scontro davanti alla villa? Come influirà lo stato di coma del genero sulle indagini giudiziarie??? In Breve Procuratore Pietro Montrone indaga su pietra e bottiglia sequestrate nella villa di Porcia. Aggressore Fabrizio Barberini in coma all'ospedale di Udine dopo lo scontro. La donna . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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