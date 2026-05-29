Nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, a Porcia, un uomo di 59 anni è stato ucciso durante una lite familiare. La discussione, scoppiata tra il 59enne e il compagno della figlia, si è trasformata in violenza. Quest’ultimo ha colpito ripetutamente la vittima, che era intervenuta per difendere la figlia. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’autore dell’aggressione.

Una violenta lite familiare è degenerata in tragedia. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, a Porcia, in provincia di Pordenone, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito dal compagno della figlia al culmine di un acceso alterco all'interno di un'abitazione di via Zuccolo. La vittima, cittadino romeno, sarebbe intervenuta nel tentativo di proteggere la figlia durante una discussione particolarmente accesa con il compagno della donna, un italiano di 51 anni. In pochi istanti la situazione sarebbe precipitata fino all'esito più drammatico. L'intervento per difendere la figlia. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato nel corso di una lite tra la donna, 39 anni, e il suo ex compagno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia a Porcia, 59enne ucciso dal compagno della figlia: era intervenuto per difenderla

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