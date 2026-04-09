Tragedia a Sambuceto | tennista 15enne muore in campo dopo un malore

Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel corso di un allenamento di tennis svolto in un’area di Sambuceto, tra Pescara e Chieti. Durante l’attività sportiva, il giovane ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il suo stato si è aggravato e non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno conducendo le verifiche sul caso.

Un tragico arresto cardiaco ha interrotto il pomeriggio di un quindicenne durante un allenamento di tennis nell’area di Sambuceto, nel territorio metropolitano tra Pescara e Chieti. Il giovane atleta si è accasciato improvvisamente sui campi da gioco, morendo poco dopo il trasferimento in ospedale. Il malore è avvenuto sotto lo sguardo del coach, che insieme agli altri presenti ha tentato immediatamente le manovre di rianimazione. I soccorritori hanno impiegato un defibrillatore automatico per cercare di stabilizzare il ragazzo prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza. L’intervento del 118 è stato rapido, con l’impiego coordinato di un’ambulanza e di un’automedica per gestire la gravità della situazione clinica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Sambuceto: tennista 15enne muore in campo dopo un malore Pescara, tennista 15enne muore durante un allenamento: arresto cardiaco in campoIl giovane si è improvvisamente accasciato a terra mentre si stava allenando sui campi da tennis di Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Malore in campo per un 15enne, operato d’urgenza 15enneForlimpopoli, 12 marzo 2026 – Momenti di grande apprensione lunedì sera durante una partita del campionato Csi, quando un incidente di gioco ha... Si parla di: Tennista di 15 anni si accascia mentre gioca a tennis: morto a San Giovanni Teatino. Tragedia a Sambuceto: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco in un impianto sportivoIl giovane si è sentito male nel tardo pomeriggio. Inutili i soccorsi immediati, il defibrillatore e il trasferimento al pronto soccorso ... lanuovariviera.it Tragedia a San Giovanni Teatino: muore 15enne per arresto cardiacoUn tragico evento ha scosso San Giovanni Teatino, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti. Un ragazzo di quindici anni è deceduto l’otto aprile duemilaventisei a seguito di un arresto cardiaco ... it.blastingnews.com