Due giovani sono deceduti in un incidente avvenuto questa mattina lungo il litorale di Capaccio Paestum. Uno scooter si è schiantato contro un muro, provocando la morte dei due passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Drammatico incidente stradale nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 30 maggio, lungo il litorale di Capaccio Paestum. Due uomini hanno perso la vita dopo un violento schianto avvenuto in via Poseidonia, nella località Laura. Le vittime sono Osvaldo Di Giaimo, 27 anni, originario di Castellabate, e Cristian Ventura, 39 anni, nato a Catania ma residente anch'egli nel comune cilentano. I due viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è finito contro il muro di recinzione di un'abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter avrebbe perso il controllo lungo il tratto di strada che costeggia il litorale di Capaccio Paestum. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia a Capaccio Paestum, scooter si schianta contro un muro: morti due giovani

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