Nella notte a Milano, due giovani di 20 e 23 anni sono deceduti dopo uno scontro tra la loro moto e un’auto condotta da un uomo di 61 anni. L’incidente è avvenuto alle 3 e ancora non si conoscono i dettagli sulla dinamica dell’impatto. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto.

Erano in sella alla loro moto quando si sono scontrati con l’auto guidata da un uomo di 61 anni. Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa alle 3.50, tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo a Milano. Le cause dello schianto sono in corso di accertamento. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave ed è stato traportato in codice giallo all’ospedale Policlinico. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? Esplode un casolare nel Parco degli Acquedotti: morti due anarchici del “gruppo Cospito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Moto si schianta nella notte contro un’auto a Milano: morti due giovani di 20 e 23 anni

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