Il traffico a Roma alle 19:30 del 30 maggio 2026 risultava intenso, con alcune aree congestionate. Domani, domenica, la città sarà interessata dall'ultima tappa del Giro d'Italia, evento che potrebbe influenzare la viabilità. La circolazione è segnalata come complessa in alcune zone, in particolare nei pressi del percorso della corsa. Si consiglia di verificare eventuali deviazioni o restrizioni.

Luceverde Roma Bentrovati domani domenica a Roma ospiterà l'ultima tappa del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della capitale dei Fori Imperiali e Colosseo dalle 8 di domenica prima dell'allestimento del percorso poi Per lo svolgimento della corsa inizieranno i primi divieti di transito lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica delle 13 chiuse al traffico le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi i tratti del lungomare e il percorso dell'aria di Ostia chiusa via del Pigneto per una voragine che si è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-05-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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