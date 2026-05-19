Alle 19:30 del 19 maggio 2026, si sono registrate code residue sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e altre tratte di Roma. La situazione del traffico si presenta con rallentamenti in queste aree, mentre altre zone della città risultano meno congestionate. I veicoli in movimento incontrano alcune difficoltà, ma non si segnalano incidenti o situazioni di pericolo particolari al momento. La circolazione continua regolarmente in altre parti della capitale.

Luceverde Roma Buonasera residue code sono segnalate in tangenziale est e da Corso di Francia a viale della Moschea verso San Giovanni e dalla Nomentana la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico ancora chiuso per interventi urgenti il Sotto via Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII mentre sul Raccordo Anulare il traffico alta lentamente tornando alla normalità sull'intero anello ma siamo Dunque ai lavori e quindi alle chiusure previste per questa notte il tratto Urbano della A24 dalle 22 alle 6 di domani mattina sarà Q3 la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio nelle due direzioni tra le 22 e le 3 del mattino... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-05-2026 ore 19:30

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