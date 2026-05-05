Il traffico a Roma alle 19:30 del 5 maggio 2026 si presenta scorrevole sul grande raccordo anulare. Non si registrano particolari criticità o code lungo le principali direttrici della città. La situazione sembra stabile e senza incidenti segnalati in questo momento.

Luceverde Roma Bentrovati circolazione momento scorrevole sul grande raccordo anulare In entrambe le carreggiate un incidente l'ha letta e invece il traffico sulla via Tuscolana altezza di via dell'Aeroporto situazione in via Trionfale in prossimità del raccordo anulare in uscita da Roma rallentamenti poi sulla Flaminia tra via del Foro Italico e via di Tor di Quinto In quest'ultima direzione code ancora in tangenziale Tra Corso Francia via Salaria verso San Giovanni li Cuti e poi sulla Pontina tra Cristoforo Colombo e raccordo verso Latina ad Ostia un incidente nel traffico in Viale dei Romagnoli tra via di Tor boacciana è la via del Mare...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-05-2026 ore 19:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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