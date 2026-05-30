Traffico Roma del 30-05-2026 ore 18 | 30

Notizia in breve

Domani a Roma si terrà l'ultima tappa del Giro d'Italia, con un evento che coinvolgerà diverse strade della città. Il traffico potrebbe subire rallentamenti e deviazioni nelle zone interessate dalla corsa. La manifestazione è prevista in programma per tutta la giornata e coinvolgerà il centro e le principali arterie di collegamento. Gli automobilisti sono invitati a pianificare gli spostamenti in anticipo e a seguire eventuali indicazioni delle autorità.