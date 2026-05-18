Traffico Roma del 18-05-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 18 maggio 2026 alle 18:30 è intenso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, con congestioni che coinvolgono varie zone della città. La situazione è difficile tra le uscite e gli svincoli principali, con rallentamenti che si estendono per diversi chilometri. Sul tratto interessato si registrano numerosi veicoli in movimento lento o in coda, mentre le altre arterie principali mostrano livelli di traffico moderati o bassi. La situazione resta sotto osservazione.

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