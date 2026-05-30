Traffico Roma del 30-05-2026 ore 16 | 30

Il 30 maggio 2026 alle 16:30, la viabilità a Roma presenta una chiusura di via del. La comunicazione è stata diffusa da Roma infomobilità, un servizio gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati specificati altri dettagli sul traffico o altre deviazioni in corso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa via del Pigneto per una voragine che si è aperta all'altezza di via Ludovica da Terni il traffico è deviato su via alipio mentre i veicoli pesanti deviano il percorso all'altezza di piazza dei Condottieri sulla Roma Fiumicino riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione tra il raccordo e la 12 Roma Civitavecchia nella fascia oraria 22 sei Fino al prossimo 31 maggio domani domenica 31 maggio al via l'ultima tappa del giro d'Italia con partenza da Ostia la corsa passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali è il Colosseo dalle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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