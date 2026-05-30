Traffico Roma del 30-05-2026 ore 14 | 30
Il 30 maggio 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma ha segnalato un intervento di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all’Eur. La comunicazione riguarda un’attività di gestione del traffico in quella zona. Non sono stati forniti dettagli su cause o durata dell’intervento. La segnalazione è stata diffusa per informare gli automobilisti e i pendolari presenti nell’area.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Eur entra in vigore il divieto di fermata e di transito in viale Pasteur n l'area del quadrato della Concordia in vista del giro d'Italia la tappa finale che domani si correrà a Roma tra EUR Ostia e centro a partire dalle 15:30 del pomeriggio di oggi sono scattate le chiusure su via del Circo Massimo poi stanotte si estenderanno a via dei Cerchi via della Greca Piazza Bocca della Verità e via delle Terme deciane domani dalle 8 chiudere al traffico buona parte del percorso gara anche per gli allestimenti sempre domani dalle 13 divieto di transito sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Ho lavorato come CONTROLLORE del TRAFFICO AEREO per 24 ORE... - Giorno di Prova
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? Dal 1 Giugno al 30 Settembre......il traffico sulla via Roma sarà chiuso ( da Lunedì a Venerdi) ? alle ore 19,00....( anziché alle ore 21,00). Sabato e Domenica l'orario resta invariato ore 6,00/13,00 Lunedi - Martedì- Mercoledì- Giovedì - Venerdi ore 6, facebook
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