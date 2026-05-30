Traffico Roma del 30-05-2026 ore 14 | 30

Notizia in breve

Il 30 maggio 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma ha segnalato un intervento di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all’Eur. La comunicazione riguarda un’attività di gestione del traffico in quella zona. Non sono stati forniti dettagli su cause o durata dell’intervento. La segnalazione è stata diffusa per informare gli automobilisti e i pendolari presenti nell’area.