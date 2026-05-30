Il traffico a Roma, il 30 maggio 2026 alle 11:30, presenta congestioni sulla via Salaria. La segnalazione è diffusa da Roma infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso in questa fascia oraria. La circolazione sulla strada si svolge con rallentamenti, ma senza blocchi totali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Salaria oggi chiusura traffico da piazza di Priscilla via di Ponte Salario per i lavori di messa in sicurezza della scarpata in centro invece questa mattina corteo in bicicletta dalle squillino a Porta San Paolo la manifestazione a traversa San Giovanni via Merulana via Cavour viale Aventino e viale della Piramide Cestia possibile chiusura il passaggio del corteo con brevi stop deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico e dalla scorsa notte alle è in vigore il divieto di fermata e di transito in viale Pasteur dal quadrato della Concordia viale dell'astronomia e nell'area dello stesso quadrato della Concordia in vista del giro d'Italia la tappa finale che domani si correrà a Roma tra EUR Ostia e centro a partire dalle 15:30 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-05-2026 ore 11:30

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