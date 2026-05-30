Il traffico a Roma alle 8:30 del 30 maggio 2026 risulta congestionato in alcune zone centrali. Si registrano rallentamenti in via principale, con code che si estendono in diverse arterie cittadine. La situazione è influenzata dall'evento sportivo in corso, che interessa il centro e le strade limitrofe. Non si segnalano incidenti o chiusure di strade, ma si consiglia di prevedere tempi di viaggio più lunghi nelle aree interessate.

Luceverde Roma Bentrovati domani domenica a Roma ospiterà l'ultima tappa del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della capitale dei Fori Imperiali e Colosseo dalle 8 di domenica prima dell'allestimento del percorso poi Per lo svolgimento della corsa inizieranno i primi divieti di transito lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica delle 13 chiuse al traffico le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi i tratti del lungomare e il percorso dell'aria di Ostia chiusa via del Pigneto per una voragine che si è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-05-2026 ore 08:30

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Nel traffico di Roma

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