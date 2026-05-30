Traffico Roma del 30-05-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma alle 8:30 del 30 maggio 2026 risulta congestionato in alcune zone centrali. Si registrano rallentamenti in via principale, con code che si estendono in diverse arterie cittadine. La situazione è influenzata dall'evento sportivo in corso, che interessa il centro e le strade limitrofe. Non si segnalano incidenti o chiusure di strade, ma si consiglia di prevedere tempi di viaggio più lunghi nelle aree interessate.

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