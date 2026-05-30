Traffico Roma del 30-05-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 07:30 di domenica 30 maggio 2026, il traffico a Roma risultava intenso in diverse zone della città. La mattinata si presentava congestionata, con code e rallentamenti su principali arterie e vie di accesso. La giornata coincideva con l’ultima tappa del giro d’Italia, attirando numerosi partecipanti e spettatori, che contribuivano a creare ulteriori ingorghi e traffico nelle zone interessate dall’evento.

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