Alle 17:30 del 30 maggio 2026, sulla strada Salaria in provincia di Rieti si segnalano lavori in corso che causano un senso unico di circolazione. Il traffico risulta rallentato nel tratto interessato. Nessun incidente o altra criticità è stata segnalata. La presenza dei lavori ha determinato modifiche temporanee alla viabilità locale.

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-05-2026 ore 17:30

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