Alle 17:30 di domenica 17 maggio, nel Lazio, si registrano alcune interruzioni del traffico a Roma, con aggiornamenti forniti dalla centrale di monitoraggio. La luce verde indica che alcune strade sono ancora percorribili, ma ci sono zone interessate da chiusure o restringimenti. I servizi di informazione sul traffico segnalano variazioni di percorrenza fino alle 21 di lunedì 18 maggio. La situazione viene costantemente aggiornata per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti.

Luceverde Roma trovati delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 domani in programma anche uno sciopero Atac di 24 ore il servizio Sara garantito durante le fasce di garanzie da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 su via Ardeatina per lavori la strada è transitabile con un senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-05-2026 ore 17:30

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CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

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