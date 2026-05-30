Traffico Lazio del 30-05-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lavori in corso sulla Salaria in provincia di Rieti, causando un senso unico alternato. La segnaletica indica il restringimento della carreggiata, con rallentamenti lungo la strada. La circolazione è rallentata dalle prime ore del mattino e si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi. Nessun incidente o altre criticità segnalate al momento. La situazione dovrebbe durare fino a fine lavori, senza indicazioni di ulteriori disagi.

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