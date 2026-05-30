Un medico è stato accusato di aver violato la legge e il giuramento di Ippocrate. L'indagine, condotta dal quotidiano, ha portato alla luce comportamenti sospetti all’interno di una struttura sanitaria. Sono in corso verifiche per chiarire eventuali irregolarità e responsabilità. La situazione viene segnalata come grave, e le autorità competenti stanno approfondendo il caso. Il giornale continuerà a seguire gli sviluppi.

Vi parliamo oggi, amici lettori, di uno scandalo di dimensioni enormi, che Il Tempo è in grado di svelare nella prima puntata di un'inchiesta che proseguirà e non si fermerà. Vi ricordate i fatti di Ravenna? Otto medici, a suo tempo, furono accusati di aver firmato certificati per impedire che una serie di extracomunitari fossero portati nei CPR e poi espulsi. Ricorderete anche le intercettazioni e le chat, con offese e beffe contro le forze dell'ordine da parte di quei camici. Ecco, Il Tempo, grazie a un'indagine esclusiva che cominciamo a pubblicare questa mattina, vi racconta almeno quattro novità. La prima: casi del genere non si sono verificati solo in Emilia Romagna, ma in tutta Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tradita la legge e pure il giuramento di Ippocrate. Il Tempo andrà fino in fondo e senza sconti

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Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb +++Inchiesta esclusiva/ prima puntata +++ I MEDICI DELLA VERGOGNA Ricordate il caso di Ravenna? Otto medici furono accusati di aver firmato certificati per impedire che una serie di extracomunitari fossero p x.com

Vivo costantemente sentendomi come se fossi in fuga dalla legge e non so come farcela reddit