A Napoli 700 nuovi medici fanno il giuramento di Ippocrate Zuccarelli | Troppi giovani costretti ad andare via

A Napoli, 700 medici hanno prestato il giuramento di Ippocrate durante una cerimonia tenutasi presso Città della Scienza. Il presidente dell'Ordine ha commentato la situazione dei giovani professionisti, affermando che molti di loro sono costretti ad lasciare la regione in cerca di opportunità lavorative. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore sanitario e delle istituzioni locali. La presenza di questi nuovi medici rappresenta un momento di rilievo nel panorama sanitario cittadino.

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