Ieri si è tenuta a Villa Ermellina la tradizionale Giornata del medico e dell’odontoiatra, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti a 108 nuovi dottori. L’evento ha incluso anche il giuramento di Ippocrate, con la partecipazione di professionisti provenienti da diverse strutture sanitarie. La cerimonia ha rappresentato un momento di celebrazione per tutti i laureati entrati ufficialmente nel mondo della professione medica.

Tradizionale appuntamento ieri, a Villa Ermellina, con la Giornata del medico e dell’odontoiatra. Dopo la relazione introduttiva del presidente Roberto Monaco e l’intervento dell’ingegner Giacomo Gensini su “ L’intelligenza artificiale: strumento per la formazione e per la pratica clinica”, si sono svolte le premiazioni a 25, 50 e 75 anni dalla laurea, a seguire il giuramento dei medici e degli odontoiatri nuovi iscritti, la consegna delle pergamene con il giuramento di Ippocrate e del caduceo. Il momento solenne della giornata di festa è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale del Manifesto medici e pace approvato dal comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Giornata del medico. Giuramento di Ippocrate, sono 108 i nuovi dottori. Tutti i riconoscimenti

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