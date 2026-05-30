Un coniuge ha tradito, ma questo non basta a ottenere l’annullamento delle nozze in chiesa. In tribunale, invece, l’infedeltà può portare alla separazione con addebito, con conseguenze come la perdita dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori per il responsabile. La distinzione tra diritto civile e religioso si riflette nelle conseguenze legali e canoniche di un tradimento.

Nell’ordinamento statuale, l’infedeltà può incidere sulla separazione e portare all’addebito, con effetti economici e patrimoniali. Nel processo ecclesiastico, invece, il tradimento in sé non è sufficiente a determinare la nullità del matrimonio: ciò che conta è verificare se, al momento del «sì», esistesse una reale intenzione di assumere l’impegno della fedeltà coniugale. Ne abbiamo parlato con l’avvocata rotale Elena Gavrilakos, presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico. Qual è la differenza principale fra i due diritti, per quanto riguarda l’infedeltà? «Nel diritto civile l’infedeltà può essere causa di separazione con addebito: il coniuge responsabile può perdere il diritto all’assegno di mantenimento e ai diritti successori, oltre a poter essere condannato alle spese legali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tradimento nel matrimonio, perché non basta per annullare le nozze davanti alla Chiesa

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La cacciarono dal matrimonio senza nulla — poi il suo nome gelò laula del tribunale

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