Emanuele Filiberto ha presentato una richiesta di annullamento del suo matrimonio presso la Sacra Rota. Il matrimonio con Clotilde Courau, celebrato circa vent'anni fa, potrebbe essere soggetto a questa procedura. La decisione di chiedere l'annullamento arriva dopo due decenni di unione. La questione è stata resa pubblica attraverso fonti di stampa.

Emanuele Filiberto vorrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, nonostante sia stato sposato 20 anni con Clotilde Courau Secondo quanto riferito daOggipare cheEmanuele Filibertoabbia chiesto alla Sacra Rota di annullare il proprio matrimonio. L’ex principe è stato sposato 20 anni conClotilde Courau, da cui sono nate due figlie, Vittoria e Luisa, poi 4 anni fa è iniziata la separazione, ufficializzata, tramite un’intervista alCorriere della Sera,ad aprile. Da quel momento in poi sono uscite una serie di possibili gossip che riguardavano Emanuele Filiberto, fin quando lui ha ufficializzato la storia conAdriana Abascal, finita qualche mese dopo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Emanuele Filiberto vuole annullare il suo matrimonio: la richiesta alla Sacra Rota

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