Il Consiglio europeo ha approvato le nuove norme per migliorare la tracciabilità di cani e gatti. Dopo l’approvazione dell’Europarlamento, ora le misure sono definitive. Le norme prevedono l’identificazione obbligatoria degli animali attraverso microchip o tatuaggi e la registrazione dei dati. Le nuove regole si applicheranno sia ai proprietari che ai gestori di animali domestici. La finalità è facilitare il rintraccio e il recupero degli animali smarriti o rubati.

Dopo l'Europarlamento, anche il Consiglio europeo ha dato il suo via libera alle nuove misure per incrementare la tracciabilità di cani e gatti. Il nuovo quadro normativo fissa per la prima volta, tra le altre cose, regole univoche per il benessere degli animali domestici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure

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