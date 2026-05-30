Tracciabilità di cani e gatti via libera Consiglio europeo a nuove misure

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consiglio europeo ha approvato le nuove norme per migliorare la tracciabilità di cani e gatti. Dopo l’approvazione dell’Europarlamento, ora le misure sono definitive. Le norme prevedono l’identificazione obbligatoria degli animali attraverso microchip o tatuaggi e la registrazione dei dati. Le nuove regole si applicheranno sia ai proprietari che ai gestori di animali domestici. La finalità è facilitare il rintraccio e il recupero degli animali smarriti o rubati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo l'Europarlamento, anche il Consiglio europeo ha dato il suo via libera alle nuove misure per incrementare la tracciabilità di cani e gatti. Il nuovo quadro normativo fissa per la prima volta, tra le altre cose, regole univoche per il benessere degli animali domestici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tracciabilit224 di cani e gatti via libera consiglio europeo a nuove misure
© Quotidiano.net - Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure

Video Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure

Notizie e thread social correlati

Le nuove regole dell’Unione Europea per cani e gatti: dai microchip obbligatori alla tracciabilità degli allevamenti, ecco tutte le novitàL’Unione Europea ha introdotto nuove norme per la tutela di cani e gatti, stabilendo l’obbligo di microchip e rafforzando la tracciabilità degli...

Viaggiare con cani e gatti in Europa: scattano le nuove regoleLa Commissione europea ha approvato un nuovo insieme di regole riguardanti il viaggio di cani e gatti all’interno dei paesi europei.

Temi più discussi: Cani e gatti, dal Consiglio Ue definitive le regole per tracciabilità e tutela del benessere; Benessere e tracciabilità di cani e gatti: via libera definitivo dal Consiglio UE alle nuove regole europee; Siamo Noi: benessere animale, devozione mariana e mafie, disagio psichico e sicurezza stradale; Cani molecolari al santuario ma non c’è traccia di Pamela Genini: cosa ha condotto gli investigatori alla Cornabusa? La mamma: Dolci sa qualcosa.

Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure(Adnkronos) - Dopo l'Europarlamento, anche il Consiglio europeo ha dato il suo via libera alle nuove misure per incrementare la tracciabilità di cani e gatti. Il nuovo quadro normativo fissa per la pr ... msn.com

Stop alla vendita di cani e gatti nei negozi: dal Parlamento europeo nuove regole su benessere e tracciabilitàIl Parlamento europeo ha approvato la proposta di legge per il benessere e la tracciabilità di cani e gatti. Tra le misure c'è lo stop alla vendita nei negozi e obbligo di microchip per tutti. L'iter ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web