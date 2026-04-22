Viaggiare con cani e gatti in Europa | scattano le nuove regole

La Commissione europea ha approvato un nuovo insieme di regole riguardanti il viaggio di cani e gatti all’interno dei paesi europei. Queste normative aggiornano le procedure e i requisiti per gli spostamenti non commerciali di animali da compagnia tra i diversi stati membri. Le nuove disposizioni riguardano documenti, vaccinazioni e controlli sanitari necessari per garantire la sicurezza di animali e persone durante i viaggi.

La Commissione europea ha adottato un pacchetto di norme che aggiornano il quadro sugli spostamenti non commerciali degli animali da compagnia. Per viaggiare con il proprio cane, gatto o furetto in un altro paese dell’Unione europea sono in vigore da oggi, 22 aprile 2026, le nuove regole. L’obiettivo è rafforzare i controlli sanitari, rendere più omogenee le procedure tra gli Stati membri e contrastare il traffico illegale di animali. Chi non è in regola rischia il divieto di imbarco o il sequestro amministrativo dell’animale fino a quando non avrà regolarizzato la sua posizione. La decisione arriva in un contesto di mobilità crescente, con sempre più famiglie che scelgono vacanze pet friendly o si spostano, anche per lavoro, insieme ai propri animali.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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