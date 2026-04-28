Le nuove regole dell’Unione Europea per cani e gatti | dai microchip obbligatori alla tracciabilità degli allevamenti ecco tutte le novità

Da ilfattoquotidiano.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha introdotto nuove norme per la tutela di cani e gatti, stabilendo l’obbligo di microchip e rafforzando la tracciabilità degli allevamenti. Le regole vietano alcune pratiche considerate controverse negli allevamenti e mirano a uniformare le procedure tra gli Stati membri. Le disposizioni entreranno in vigore a livello comunitario, coinvolgendo veterinari, allevatori e proprietari di animali domestici.

Dai microchip obbligatori allo stop alle pratiche più controverse negli allevamenti: l’ Unione europea mette per la prima volta nero su bianco regole comuni per la tutela di cani e gatti. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al pacchetto con una larga maggioranza (558 voti favorevoli, 35 contrari e 52 astenuti), e ha aperto la strada a una normativa unica su allevamento, commercio, tracciabilità e gestione degli animali domestici. Ora manca solo l’ok formale del Consiglio Ue per l’entrata in vigore. Il principio che guida la riforma è netto: “Il nostro messaggio è chiaro: un animale domestico è un membro della famiglia, non un oggetto o un giocattolo”, ha spiegato la relatrice Veronica Vrecionová.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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