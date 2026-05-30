Tra Cina e Usa l’Europa cerca una terza via nei minerali | passa dall’Africa

Da formiche.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Europa sta puntando all’Africa per assicurarsi risorse minerarie, cercando di bilanciare le relazioni tra Cina e Stati Uniti. Mentre Bruxelles promuove l’Industrial accelerator act per rafforzare l’industria, si intensificano i rapporti con i paesi africani per l’estrazione di minerali strategici. La strategia mira a ridurre la dipendenza da altri attori e garantire approvvigionamenti più sicuri, senza coinvolgere direttamente i grandi poteri mondiali.

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Mentre Bruxelles spinge per un rilancio industriale attraverso l’Industrial accelerator act, una domanda scomoda rimane senza risposta: può l’Europa ricostruire industrie strategiche senza ripensare il modo in cui si industrializza con i propri partner? La tensione è particolarmente evidente nella corsa ai minerali critici – gli input fondamentali delle strategie industriali verdi, digitali e della difesa. E l’Africa è il caso di prova più importante, e più trascurato. L’ansia occidentale per i minerali viene di solito inquadrata come un problema di accesso alle materie prime: troppa dipendenza da geografie instabili, troppo rischio geopolitico, troppa Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

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