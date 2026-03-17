Il commissario europeo per i partenariati internazionali ha parlato a Bruxelles, evidenziando le difficoltà dell’Europa nel trovare una posizione chiara tra le strategie di Usa e Cina nel settore della salute globale. Le sue parole riflettono le tensioni e le sfide che il Vecchio Continente affronta nel definire il proprio ruolo in un contesto internazionale in rapida evoluzione.

Le parole pronunciate a Bruxelles dal commissario europeo per i partenariati internazionali, Jozef Síkela, fotografano bene la tensione del momento nel campo della salute globale. Commentando le nuove iniziative statunitensi in Africa durante un’audizione al parlamento europeo, Síkela avrebbe messo in guardia contro il rischio di legare gli aiuti sanitari a interessi geopolitici, citando il caso – riportato dal New York Times – di possibili pressioni sullo Zambia per condizionare fondi contro l’Hiv all’accesso alle risorse minerarie. “Non è il mondo a cui vogliamo partecipare”, ha affermato. Ma, qualcuno potrebbe dire, è già il mondo in cui siamo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Usa e Cina, l’Europa come cerca la sua via nella salute globale?

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