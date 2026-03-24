Argentina tra Usa e Cina | finanza minerali e potere nel nuovo equilibrio strategico sudamericano

L’Argentina è storicamente oscillata tra Occidente finanziario, autonomia strategica e aperture verso potenze extra-regionali. Con l’arrivo di Javier Milei, questa ambivalenza si è trasformata in una scelta più netta: riallinearsi agli Stati Uniti per recuperare credibilità finanziaria, accesso ai mercati e stabilità macroeconomica. Non è solo ideologia: è una risposta strutturale a una fragilità economica persistente fatta di inflazione, debito e scarsità di riserve. Washington come moltiplicatore di fiducia Il rapporto con gli Stati Uniti funziona per Buenos Aires come un amplificatore di credibilità. Il sostegno politico e finanziario di Washington incide sulla percezione del rischio Paese, facilita il dialogo con il FMI e rende più attrattivo il sistema economico per gli investitori globali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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