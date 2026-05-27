Toy Story 5 il trailer finale ha confermato la teoria dei fan più sconvolgente?

Il trailer finale di Toy Story 5, in uscita il 17 giugno, ha mostrato una scena che ha rafforzato una teoria diffusa tra i fan. Questa ipotesi, già circolata da tempo, suggeriva un collegamento tra alcuni personaggi e eventi del film. La scena in questione ha portato i fan a ritenere che la teoria fosse confermata, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte della produzione.

La teoria formulata da tempo dai fan della Pixar avrebbe trovato conferma in una scena del final trailer del nuovo capitolo di toy story, in arrivo nei cinema il 17 giugno. Cosa ci aspetta nel nuovo Toy Story 5? Il ritorno di Woody e Buzz accontenterà anche i fan (tra cui Quentin Tarantino e Jack Black) che hanno storto il naso di fronte al quarto capitolo o confermerà la china discendente dell'amatissimo franchise? Per scoprirlo non ci resta che attendere il 17 giugno, giorno dell'uscita italiana del film d'animazione. Ma nel frattempo il trailer finale lanciato poche ore fa ha subito catturato l'attenzione del pubblico per via di una scena, che confermerebbe una popolare teoria dei fan Pixar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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