A Torre del Greco, circa 100 gatti vivono in una colonia nel cimitero, gestita da volontarie senza supporto. La presenza degli animali si prolunga tra emergenze e abbandoni ripetuti, lasciando le volontarie a occuparsi da sole delle cure. La colonia è dimenticata e senza assistenza ufficiale, nonostante la loro presenza stabile nella zona. Le volontarie continuano a intervenire per nutrire e assistere gli animali, senza ricevere aiuti esterni.

Colonia felina nel cimitero di Torre del Greco: quasi 100 gatti gestiti da volontarie senza sostegno tra emergenze e abbandoni continui. Una colonia felina nel cuore del cimitero di Torre del Greco, quasi cento gatti tra stanziali e abbandonati, e un gruppo di volontarie lasciate sole a gestire una situazione che si fa sempre più difficile. È la realtà che emerge da una segnalazione arrivata in redazione, una di quelle storie che non fanno rumore ma che raccontano molto di più di quello che appare. Una colonia che cresce tra abbandoni e indifferenza. Nel cimitero cittadino vive una colonia numerosa e in continuo aumento. Ai gatti “storici”, si aggiungono quelli di passaggio, i nuovi nati e soprattutto gli animali abbandonati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre del Greco, colonia felina dimenticata: 100 gatti senza aiuto

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