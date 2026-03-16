Colonia felina vandalizzata | Urgente assicurare rifugi adeguati e continuità nella cura dei gatti

I volontari della colonia felina di Ponte San Giovanni hanno diffuso una nota in cui chiedono interventi immediati per garantire rifugi adeguati e continuità nelle cure dei gatti. La colonia è stata vandalizzata nei giorni scorsi e ora si richiede un’attenzione urgente per tutelare gli animali e assicurare la loro sicurezza. La richiesta mira a prevenire ulteriori danni e a garantire un sostegno stabile per i gatti.

“Urgente assicurare rifugi adeguati e continuità nelle cure dei gatti”. Così in una nota diffusa i volontari della colonia felina di Ponte San Giovanni, vandalizzata nei giorni scorsi, chiedono interventi urgenti al fine di tutelare gli animali e garantire sicurezza. La colonia ha subito danni alle strutture di riparo, lasciando numerosi gatti senza protezione. "L'intervento effettuato finora, seppur apprezzabile, è stato minimo e non sufficiente a garantire sicurezza e tutela agli animali" è quanto dichiarato dai volontari che parlano di “operazioni sul posto limitate”. Sull'atto di inciviltà ad opera di ignoti i volontari i... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Via Cristallo, vandalizzata la casetta della colonia felinaLa colonia felina era stata realizzata con un progetto finanziato dell'Unione europea, portato avanti dal presidente dell’allora IV Municipalità... Vandali distruggono le cucce della colonia felina: 30 gatti nel degrado, la denuncia dei volontariA Ponte San Giovanni ignoti hanno devastato le casette che ospitavano i gatti, gettandole tra i rifiuti. Contenuti e approfondimenti su Colonia felina Ameglia, sfrattata colonia felina. Attiviste depositano un esposto in Procura: Non è stato assicurato il benessere degli animaliAmeglia – Avrebbe dovuto essere «una ricollocazione temporanea, quella della colonia felina, in una zona non distante, in modo che i gatti potessero ritrovare subito le loro cucce, pur leggermente ... ilsecoloxix.it Vandali tentano di forzare il lucchetto della colonia felina. I volontari: «Costretti a mettere le telecamere. Avremmo preferito spendere quei soldi per i mici»SACILE - Vigilia di Pasqua con sorpresa, per i gestori della colonia felina Ai cipressi di San Odorico. Come racconta lo storico responsabile Flavio Turcatel, all'inizio del fine settimana «Durante ... ilgazzettino.it