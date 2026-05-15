19enne precipita da una terrazza di una scuola superiore a Firenze Ricoverato in prognosi riservata
Questa mattina a Firenze, un ragazzo di 19 anni è caduto da una terrazza di una scuola superiore. L’incidente si è verificato all’interno dell’edificio scolastico, coinvolgendo il giovane che è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Attualmente si trova in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause della caduta, senza ancora aver fornito dettagli ulteriori.
Momenti di grande paura questa mattina a Firenze. Un ragazzo di 19 anni è precipitato da una terrazza del proprio istituto superiore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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