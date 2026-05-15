19enne precipita da una terrazza di una scuola superiore a Firenze Ricoverato in prognosi riservata

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Firenze, un ragazzo di 19 anni è caduto da una terrazza di una scuola superiore. L’incidente si è verificato all’interno dell’edificio scolastico, coinvolgendo il giovane che è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Attualmente si trova in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause della caduta, senza ancora aver fornito dettagli ulteriori.

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Momenti di grande paura questa mattina a Firenze. Un ragazzo di 19 anni è precipitato da una terrazza del proprio istituto superiore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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