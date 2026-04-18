Firenze | ferito al collo con vetro di bottiglia in via del Prato Ricoverato in prognosi riservata Arrestato l’aggressore

Un episodio di violenza si è verificato in via del Prato a Firenze, dove una persona è rimasta ferita al collo da un vetro rotto di bottiglia ed è stata trasportata in ospedale con una prognosi riservata. La polizia ha arrestato l'aggressore sul posto. I dettagli sull'accaduto non sono ancora stati resi noti.

FIRENZE – Uno è in prognosi riservata con un taglio al collo causato da un vetro rotto di bottiglia. L’altro, il presunto aggressore, è stato arrestato dalla polizia. Così l’esito di una lite in strada degenerata in uno scontro fra due uomini. E’ successo ieri sera, 18 aprile 2026, a Firenze verso le 21,30, in via del Prato. Da accertare i motivi. Il ferito grave è un 46enne del Marocco. L’arrestato è un 34enne della Somalia. Si sono colpiti a botte finché ha prevalso il somalo, armato del vetro tagliente con cui ha tirato alla gola del 46enne causandogli una copiosa emorragia. Il 118 l’ha ricoverato d’urgenza al pronto soccorso di Santa Maria Nuova.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: ferito al collo con vetro di bottiglia in via del Prato. Ricoverato in prognosi riservata. Arrestato l’aggressore Notizie correlate Calci e pugni al volto, 68enne in prognosi riservata: arrestato l’aggressoreNella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento traevano in arresto un 37enne di Benevento,... Cade dal solaio di un edificio in costruzione, ricoverato con prognosi riservata un 34enneSANT’ISIDORO (Nardò) – Un operaio di 34 anni, di Campi Salentina, si trova ricoverato in gravi condizioni al “Vito Fazzi” di Lecce a seguito di un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: AGGIORNATA - Accoltellato per una tentata rapina a Firenze: fermato un 21enne; Accoltellato nella notte a Careggi, 31enne in codice rosso; Linea Faenza-Firenze, a inizio estate una nuova sospensione della circolazione; Firenze, accoltellato due volte per strada vicino a Careggi: è in prognosi riservata. Firenze: ferito al collo con vetro di bottiglia in via del Prato. Ricoverato in prognosi riservata. Arrestato l’aggressoreUno è in prognosi riservata con un taglio al collo causato da un vetro rotto di bottiglia. L'altro è stato arrestato dalla polizia. Così l'esito di una lite in strada degenerata in uno scontro fra due ... firenzepost.it Colpito al collo con un coccio di bottigliaFIRENZE: Al termine di una lite furiosa un uomo di 46 anni di origini marocchine si trova in prognosi riservata in ospedale. La Polizia ha arrestato un 34enne ... toscanamedianews.it DELIRIO PALACE TRA LE STRADE DI FIRENZE Con la vittoria nel doppio confronto contro la Fiorentina, il Crystal Palace ha raggiunto la propria prima semifinale europea della storia Un traguardo da festeggiare abbondantemente, tanto che il tecnico facebook Disability week, l'ateneo di Firenze trasforma la città in spazio di confronto. Dal 17 al 21 aprile un ciclo di iniziative tra sport, cultura e lavoro #ANSA x.com