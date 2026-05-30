Torneo Fitp all’ultimo atto | sarà Ingarao contro Tabacco

Il torneo Fitp 3.5-1 si avvia alla fase finale con la sfida tra Alessandro Ingarao e Giorgio Tabacco. La competizione ha raggiunto l’ultimo atto, con i due giocatori pronti a contendersi il titolo. La finale si svolgerà a breve, secondo il calendario stabilito. Entrambi i partecipanti hanno superato le varie fasi eliminatorie per arrivare a questa conclusione.

Saranno Alessandro Ingarao e Giorgio Tabacco a contendersi il primo Open ufficiale Fitp 3.5-1 organizzato nel corso del torneo di tennis dell’Acacdemia dello Sport per la Solidarietà, sportivamente parlando la ciliegina sulla torta tra gli eventi pensati per celebrare al meglio il 50esimo anniversario dell’associazione fondata nel 1976 da Giovanni Licini. Circa 150 gli atleti che si erano candidati a partecipare per aggiudicarsi un montepremi di tutto rispetto, da quindicimila euro: 64 quelli che sono stati selezionati per il tabellone finale, con i primi match scattati nella giornata di sabato 23 maggio. Per una settimana tennisti con una classifica da 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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