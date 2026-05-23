Como d' Europa | ultimo atto a Cremona Fabregas | Sarà una partita emozionante e combattuta

Da quicomo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cremona si è giocata l'ultima partita tra Como e Cremonese, con l'obiettivo di evitare la sconfitta. Il tecnico del Como ha dichiarato che si aspetta una partita emozionante e combattuta. Il Como punta a vincere per mantenere aperta la possibilità di qualificarsi in Champions League, mentre la Cremonese cerca di evitare di perdere terreno rispetto a una squadra che potrebbe perdere punti in futuro. La partita si è conclusa con un risultato che ha influenzato le posizioni in classifica.

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Il Como cerca una vittoria per non chiudere la porta alla Champions, la Cremonese per non dover rimpiangere un eventuale passo falso del Lecce. Una sfida, l'ultima di campionato, che ha tutte le carte in regola per diventare un match giocato ad alta intensità. Poi, per entrambe, tutto dipenderà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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