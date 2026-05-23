Como d' Europa | ultimo atto a Cremona Fabregas | Sarà una partita emozionante e combattuta

Notizia in breve

A Cremona si è giocata l'ultima partita tra Como e Cremonese, con l'obiettivo di evitare la sconfitta. Il tecnico del Como ha dichiarato che si aspetta una partita emozionante e combattuta. Il Como punta a vincere per mantenere aperta la possibilità di qualificarsi in Champions League, mentre la Cremonese cerca di evitare di perdere terreno rispetto a una squadra che potrebbe perdere punti in futuro. La partita si è conclusa con un risultato che ha influenzato le posizioni in classifica.