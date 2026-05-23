A febbraio si era diffusa la notizia che la Federtennis e padel avevano acquisito i diritti per il torneo ATP 250 di Bruxelles, investendo circa 27 milioni di dollari. L’obiettivo è organizzare in Italia, a partire dal 2028, un evento all’aperto su erba, poco prima di Wimbledon. La decisione suggerisce una volontà di portare un torneo di questa categoria nel paese, anche se al momento non si parla di un nuovo evento a Milano.

A febbraio era già uscita l’indiscrezione che la Federtennis e padel, mettendo sul piatto quasi 27 milioni di dollari, si era comprata i diritti del torneo 250 di Bruxelles, per organizzare in Italia, a partire dal 2028, un 250 all’aperto su erba poco prima di Wimbledon. Successivamente, nei primi giorni di maggio, c’era stato un comunicato ufficiale nel quale la Fitp e l’Istituto per il credito sportivo e culturale (Icsc) formalizzavano «un accordo per il finanziamento legato all’acquisizione della licenza ( Class Membership ) e dei diritti del torneo Atp 250 disputato a Bruxelles. Il torneo, che sarà il primo organizzato sull’erba in Italia nel circuito Atp, entrerà nel calendario internazionale dal 2028. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuovo torneo di tennis sull’erba a Milano? La Fitp punta altrove

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Un torneo ATP su erba in Italia Lidea che può cambiare tutto

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