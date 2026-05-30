A Empoli riprendono le attività culturali con le letture in inglese e gli eventi di “Civico 0” nelle biblioteche di Palazzo Leggenda e Fucini. Dopo la chiusura del Leggenda festival, le attività settimanali sono tornate a essere operative in questi spazi. Le iniziative riguardano letture in inglese e incontri dedicati alla cultura locale, senza variazioni rispetto alle programmazioni precedenti. Le attività si svolgono regolarmente nel rispetto delle norme vigenti.

EMPOLI Spenti i riflettori su Leggenda festival, si accende di nuovo la cultura e a Empoli si torna alle attività settimanali nelle biblioteche, a Palazzo Leggenda (via Paladini) e in biblioteca Fucini. Nuovo appuntamento di “Civico 0“, dalle 10 di stamani con Genitorialità. Crescere insieme. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita. Ninnananne, giochi e racconti. Confrontarsi, giocare e raccontare fra musica e parola, a cura di Vera Cammelli, musicoterapeuta. L’incontro sarà in modalità interattiva e laboratoriale. È raccomandata la partecipazione dei figli di qualsiasi età. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione Culturale Il Ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano “Civico 0“ e le letture in inglese

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