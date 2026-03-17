È dedicato alla Shoah ’ Metamorfosi ’, il nuovo libro della scrittrice Maria Primerano, un libro per conoscere storie nascoste e per non dimenticare una delle pagine più tragiche della storia, il cui protagonista reale è un personaggio realmente esistito legato alla musica. Il volume sarà presentato venerdì alle 17 al Ridotto degli Animosi. Il libro narra la metamorfosi di un uomo che, insieme a tanti compagni di viaggio, si trova a subire vessazioni e maltrattamenti, trasformandosi giorno dopo giorno nel corpo e nell’anima. Si tratta di Eno Mucchiutti, baritono triestino realmente esistito, e la sua è una storia reale, vissuta nei campi di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primerano e le sue ’Metaformosi’ in un incontro fra note e letture

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