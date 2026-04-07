tornano le giornate dantesche letture e dialoghi con esperti

Le Giornate Dantesche sono tornate con eventi dedicati al canto XI del Paradiso, incentrato sulla figura di San Francesco. Le iniziative prevedono letture e incontri con esperti, che si svolgono in diverse location. La commemorazione si tiene in occasione dell’anniversario della morte di San Francesco, che ricade a 800 anni dalla scomparsa. Le attività si svolgono nel rispetto delle modalità previste e coinvolgono pubblico e studiosi.

Tornano le “ Giornate Dantesche ” celebrando il canto XI del Paradiso, dedicato a San Francesco, a 800 anni dalla morte. L’appuntamento, promosso dal Comune, è in programma tra mercoledì 8 e domenica 12 aprile. L’anterprima si è svolta mercoledì 25 marzo in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata alla figura e all’opera di Dante Alighieri. "Si tratta di una manifestazione molto importante - così l’assessore alla cultura, Alessandra Leoni, nel corso della presentazione - che nasce per legare sempre di più Dante e Foligno con una partecipazione sempre più ampia di fasce di tutte le età". A Foligno, dove l’11 aprile 1472 vide la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Giornate FAI di Primavera 2026: a Milano tornano le aperture straordinarie (e c’è un nuovo itinerario con affreschi rarissimi)Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e...

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A Foligno tornano le Giornate Dantesche: 5 giorni nel segno di DanteFoligno celebra Dante con le Giornate Dantesche 2026: eventi, arte e cultura nel segno dell’XI Canto e di San Francesco. siviaggia.it

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Correte ad iscrivervi!! Questo dog trekking è all'interno del famoso evento culturale "Le Giornate Dantesche" del Comune di Foligno - che quest'anno ha come tema l'XI Cantico del Paradiso, nel quale San Tommaso parla di San Francesco Proprio per que - facebook.com facebook

Mercoledì 8 aprile, presso Palazzo Trinci a Foligno, in occasione delle “Giornate Dantesche”, si terrà una Lectio magistralis di Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, su San Francesco nel pensiero e nell'opera di Dante. Leggi tutto: t.ly/khGt x.com