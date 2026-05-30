Torna ’The Biancaneve Horrible Picture Show’

Notizia in breve

Dopo più di trent'anni, torna in scena “The Biancaneve. Horrible Picture Show”, uno degli spettacoli più controversi del teatro locale. La pièce, che all’epoca attirò molte polemiche, sarà rappresentata nuovamente in un teatro della città. La produzione riporta in scena l’opera con gli stessi elementi provocatori e disturbanti del debutto, suscitando ancora discussioni tra il pubblico e i critici. La rappresentazione è prevista per questa settimana.