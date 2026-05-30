Torna ’The Biancaneve Horrible Picture Show’
Dopo più di trent'anni, torna in scena “The Biancaneve. Horrible Picture Show”, uno degli spettacoli più controversi del teatro locale. La pièce, che all’epoca attirò molte polemiche, sarà rappresentata nuovamente in un teatro della città. La produzione riporta in scena l’opera con gli stessi elementi provocatori e disturbanti del debutto, suscitando ancora discussioni tra il pubblico e i critici. La rappresentazione è prevista per questa settimana.
A oltre trent’anni dal debutto che fece discutere la città, torna in scena uno degli spettacoli più provocatori del teatro forlivese. Alle 21 il teatro Testori ospiterà ‘ The Biancaneve Horrible Picture Show ’, scritto e diretto da Massimiliano Bolcioni, nell’ambito della rassegna ‘Isole del Tesoro 2026’, in collaborazione con il Comune e Fo-Emozioni. Lo spettacolo, prodotto da Teatro delle Forchette e interpretato dagli allievi dell’ Accademia The Theatre, mette in scena una nuova versione del lavoro cult che debuttò il 21 maggio 1993 al Teatro Astra. All’epoca l’opera suscitò polemiche per la presenza di performer en travesti, allora percepiti come scandalosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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