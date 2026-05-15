Non è la solita fiaba | al Testori rivive il mito del Biancaneve Horrible

Al Teatro Giovanni Testori di Forlì si prepara la ripresa di uno spettacolo che rivela un aspetto insolito del teatro. La produzione si basa su un racconto che si distingue per il suo carattere oscuro e inquietante, diverso dalla versione tradizionale della fiaba. La rappresentazione si svolge in un contesto che mantiene vivo il ricordo di un episodio teatrale che non si è mai spento, portando in scena un mito rivisitato con toni meno convenzionali.

Il sipario del Teatro Giovanni Testori di Forlì si appresta a sollevarsi su un frammento di storia del teatro che non ha mai smesso di bruciare. Sabato 30 maggio, alle 21, la città ritrova un vecchio, chiassoso e amatissimo amico: torna in scena "The Biancaneve Horrible Picture Show", l’opera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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