Rocky Horror Picture Sicily | lo show torna al Rouge et Noir
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Dopo il successo e i sold out dei primi appuntamenti negli scorsi mesi, ritorna al Rouge et Noir lo spettacolo integrale del Rocky Horror Picture Show proposto dalla Compagnia Velvet Darkness con la regia di Andrea Alletto: giovedì 4 giugno alle 21:30 "Rocky Horror Picture Sicily", uno show. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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