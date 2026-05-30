Torna l’estate del cinema a Bologna | novità certezze e grandi ospiti
L’estate 2026 a Bologna sarà dedicata al cinema con una serie di eventi e ospiti. La manifestazione prevede proiezioni all’aperto, incontri con registi e attori, e attività dedicate a diverse fasce di pubblico. Sono confermati alcuni grandi ospiti internazionali, mentre le date e il programma dettagliato saranno annunciati nelle prossime settimane. L’evento si svolgerà nel centro cittadino e nelle aree dedicate alla cultura, coinvolgendo diverse location della città.
Bologna, 30 gennaio 2026 – L’estate 2026 del grande cinema a Bologna è come la linea ideale di un tram, che da piazza Maggiore va diritta in Bolognina e in sole tre fermate permette il viaggio nel paradiso dei cinefili, tra pellicole restaurate, titoli della stagione appena conclusa ed eventi che hanno tutto il diritto di chiamarsi così. E dove, di tanto in tanto, incontri special guest che però, all’ombra delle Due Torri, si scrollano di dosso un po’ di polvere da star, diventando abitanti per uno o più giorni, della nostra città, grazie alla Cineteca. Ecco il tragitto cinefilo che guida anche gli argomenti del nuovo episodio del vodcast il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Inizia l'estate del Toro. Inizia l'attesa Torna #Loquor, la rubrica di Carmelo #Pennisi: ho sempre trovato molto riduttivo vedere il calcio alla stessa stregua di un semplice gioco #Torino #Torinofc #Toronews ? Qui l’articolo completo x.com
#Roma torna a vivere l’estate del grande cinema con proiezioni gratuite e ospiti internazionali nelle piazze della Capitale ? facebook
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