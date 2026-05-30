Torna l’estate del cinema a Bologna | novità certezze e grandi ospiti

Notizia in breve

L’estate 2026 a Bologna sarà dedicata al cinema con una serie di eventi e ospiti. La manifestazione prevede proiezioni all’aperto, incontri con registi e attori, e attività dedicate a diverse fasce di pubblico. Sono confermati alcuni grandi ospiti internazionali, mentre le date e il programma dettagliato saranno annunciati nelle prossime settimane. L’evento si svolgerà nel centro cittadino e nelle aree dedicate alla cultura, coinvolgendo diverse location della città.