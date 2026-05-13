Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, Catania ospiterà la prossima edizione di Etna Comics, il festival dedicato a fumetti, manga, gaming e cultura pop. La manifestazione prevede la presenza di ospiti internazionali e introduce alcune novità rispetto alle edizioni passate. La città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da diverse regioni e paesi, pronti a partecipare a incontri, esposizioni e spettacoli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, la città di Catania tornerà a ospitare uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fumetti, manga, gaming e cultura pop: Etna Comics 2026. La manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama italiano, si prepara a un’edizione particolarmente ricca di appuntamenti, incontri e ospiti internazionali. Ospiti internazionali tra manga e comics americani. Tra i nomi più attesi spicca quello di Y?ichi Takahashi, autore della celebre serie “Holly e Benji”, opera che ha lasciato un segno profondo nella cultura manga e anime a livello mondiale. La sua presenza rappresenta uno dei momenti più importanti dell’edizione 2026.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Etna Comics 2026: grandi ospiti internazionali e novità per il festival di Catania

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