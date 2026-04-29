Mercato Inter il sogno estivo ha un nome e un cognome | Nico Paz Ecco la strategia nerazzura per il talento argentino

L'Inter continua a seguire con attenzione il talento argentino Nico Paz, considerato un obiettivo prioritario per questa sessione di mercato. La dirigenza nerazzurra sta elaborando una strategia specifica per portare il giocatore in squadra, mantenendo vivo l'interesse verso il giovane. La trattativa è attualmente in corso e i dettagli delle negoziazioni sono ancora riservati. La società non ha ancora comunicato ufficialmente alcuna offerta o accordo raggiunto.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri non mollano il sogno Nico Paz e studiano la strategia per assicurarsi il talento argentino: ecco tutti i dettagli. L’Inter ha individuato in Nico Paz il “grande nome” per la prossima campagna acquisti. Il fantasista del Como, protagonista di una stagione entusiasmante sotto la guida di Cesc Fàbregas, rappresenta per la proprietà Oaktree non solo un rinforzo tecnico di altissimo profilo, ma anche un’operazione d’immagine fondamentale per il nuovo corso nerazzurro. In via della Liberazione il sogno viene coltivato con determinazione, convinti che il classe 2004 possa essere il profilo ideale per fare il salto di qualità definitivo sotto la gestione di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il sogno estivo ha un nome e un cognome: Nico Paz. Ecco la strategia nerazzura per il talento argentino Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Leggi anche: Nico Paz, il Real Madrid ha scelto il futuro del talento argentino. Ecco che cosa succederà in estate Nico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedereNico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedere Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz; SM – Bastoni-Barcellona: si o no? Ecco le motivazioni. Sogno Palestra. Nico Paz: Real chiarissimo; Curtis Jones ai margini: rinnovo col Liverpool lontano, l'Inter può tornare all'assalto; SportMediaset: Inter-Como, l'attesa Video. Sogno Nico Paz, l’Inter è in prima fila per piazzare il grande colpoL’argentino tornerà al Real dove vorrebbe rimanere. Ma se dovesse lasciare di nuovo Madrid, ci sono i nerazzurri. In partenza Frattesi, Diouf e Luis Henrique, Dumfries in bilico ... corrieredellosport.it Inter, Nico Paz non è solo un sogno: qual è il grande ostacolo per il super colpo di OaktreeNico Paz resta il grande obiettivo dell'Inter, ma il colpo non è solo un sogno: un ostacolo però rallenta l'operazione di Okatree ... spaziointer.it L' #Inter sonda il mercato dei centrocampisti: dalla Spagna il nome nuovo x.com Mercato: "Occhio a Jones-Inter per l'estate! Non rinnoverà e mi risulta che..." - facebook.com facebook