Il ladro di auto di Seveso è stato arrestato per la terza volta. Era già stato fermato in passato e ad aprile aveva compiuto diversi furti in bicicletta. Questa volta è stato colto sul fatto mentre tentava di rubare un veicolo. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e portato l’uomo in custodia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali denunce precedenti o sul suo coinvolgimento in altri episodi.

Il topo d’auto seriale di Seveso, che ad aprile aveva colpito diverse volte in sella a una bicicletta, è già tornato in azione. Per mangiare, anche. Ma ha cambiato paese. I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 32enne. L’uomo, residente a Seveso e appunto già conosciuto dalle Forze dell’ordine, dopo gli ultimi colpi per cui era stato arrestato era attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Ma questo non gli ha impedito di tornare a macchiarsi del reato di tentato furto aggravato. Tutto parte da una chiamata al 112 da parte di un cittadino che aveva visto un uomo infrangere i finestrini di un’auto in sosta in via Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Topo d’auto arrestato per la terza volta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIPN et BAC : La face cachée de la Guadeloupe

Notizie e thread social correlati

Spaccate nella notte, arrestato il "topo d'auto"Nella notte, un uomo di 24 anni è stato arrestato a Bologna con l’accusa di aver forzato e rubato da diverse auto parcheggiate in via Giovanni...

Chi è Shiva, il rapper arrestato diventato padre per la terza voltaUn rapper molto conosciuto tra i giovani e nel panorama musicale italiano è stato arrestato.

Temi più discussi: Spaccate nella notte, arrestato il topo d'auto; Topi d’auto, ladri, rapinatori e l’uomo con il carrello: 14 arresti in 7 giorni, la mappa zona per zona; Cesano Maderno, il ladro seriale colpisce ancora (in trasferta): rompe il finestrino di un’auto per rubare. Arrestato; Rubava nelle auto, scatta la caccia al ladro.

Spaccate nella notte, arrestato il topo d'auto x.com

Cesano Maderno, il ladro seriale colpisce ancora (in trasferta): rompe il finestrino di un’auto per rubare. ArrestatoL’uomo, un 32enne di Seveso, dopo alcuni colpi per cui era stato fermato, era attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza ... msn.com

Topi d’auto, ladri, rapinatori e l’uomo con il carrello: 14 arresti in 7 giorni, la mappa zona per zonaSi era introdotto nei garage di uno stabile del quartiere Barriera Milano un cittadino italiano di 49 anni che gli agenti hanno trovato per strada mentre spingeva nella notte un carrello con diversi o ... torinotoday.it