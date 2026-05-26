Spaccate nella notte arrestato il topo d' auto

Nella notte, un uomo di 24 anni è stato arrestato a Bologna con l’accusa di aver forzato e rubato da diverse auto parcheggiate in via Giovanni Battista Morgagni. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni di spaccate nella zona. L’arresto è stato effettuato sul posto, e l’uomo è stato portato in carcere. Le indagini continuano per verificare eventuali altri episodi collegati.

Un bolognese i 24 anni è stato arrestato perché accusato di aver compiuto una serie di furti dalle auto parcheggiate in via Giovanni Battista Morgagni. L'episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 3:30, dove alcuni cittadini hanno contattato i carabinieri del Nucleo radiomobile di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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