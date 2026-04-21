Chi è Shiva il rapper arrestato diventato padre per la terza volta

Un rapper molto conosciuto tra i giovani e nel panorama musicale italiano è stato arrestato. Recentemente, è diventato padre per la terza volta, una notizia che ha suscitato molta attenzione sui social e sui media. La sua carriera e la vita privata sono spesso al centro dell’attenzione, ma questa vicenda ha portato alla luce anche aspetti legati alla sua situazione personale.

Un nome diventato molto popolare tra la Generazione Z e il panorama rap italiano, purtroppo non solo per le sue doti musicali. Scopriamo chi è Shiva, il rapper milanese nell’occhio del ciclone per i suoi problemi con la giustizia, protagonista anche della puntata di Belve del 21 aprile 2026 con Francesca Fagnani. Chi è Shiva, il rapper arrestato per omicidio. Classe 1999, Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è un rapper nato nel capoluogo lombardo che ama definirsi “ Principe di Milano ”. Inizia ad avvicinarsi alla musica rap durante la scuola, pubblicando pezzi freestyle su Youtube e diventando presto uno dei nomi più conosciuti della nuova ondata del rap italiano.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è Shiva, il rapper arrestato diventato padre per la terza volta Notizie correlate "Giulia Honegger incinta, la fidanzata di Fedez aspetta un maschietto, il rapper pronto a diventare padre per la terza volta" - RUMORFedez e Giulia Honegger aspetterebbero un bambino: la ragazza nelle ultime settimane avrebbe un atteggiamento più riservato e coprirebbe la pancia... Fedez papà per la terza volta: il rapper conferma la gravidanza della compagna Giulia HoneggerFedez sarà papà per la terza volta: il rapper, infatti, ha confermato la gravidanza della compagna Giulia Honegger con una foto sui social. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Shiva - 4 maggio; Belve, chi sono gli ospiti della puntata di martedì 21 aprile; Il Vangelo di Shiva non converte nessuno; Shiva, l'adolescenza difficile, la sparatoria, l'arresto, le minacce alla mamma del terzo figlio. Sto ancora pagando gli errori di mio... Chi è Shiva, il rapper Andrea Arrigoni condannato per tentato omicidio dopo la sparatoria a Settimo MilaneseL’artista, nato 26 anni fa a Legnano, fu arrestato il 26 ottobre 2023 e condannato in primo grado a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Stasera ospite a Belve ... milano.corriere.it Shiva diventato papà: chi è Laura Maisano, l’ex fidanzata del rapperQuando diventiamo fan di un personaggio famoso è facile interessarsi alla sua vita privata oltre che alla sua carriera. E le piattaforme social, in questo, ci facilitano notevolmente il lavoro. Molto ... dilei.it Ricordare è facile per chi ha memoria, dimenticare è difficile per chi ha cuore - facebook.com facebook Apple, dopo 15 anni Tim Cook lascia. Chi è John Ternus, il nuovo CEO da settembre 2026 x.com