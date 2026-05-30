Tony Tammaro aveva previsto tutto | l’autostrada Salerno-Reggio Calabria invasa dalle angurie dopo un incidente in molti corrono a rubarle e i social si scatenano

L’autostrada Salerno-Reggio Calabria è stata invasa da numerose angurie dopo un incidente che ha causato il blocco del traffico. Molti automobilisti si sono fermati per raccogliere i frutti caduti, alcuni si sono avventurati a rubarle. La scena ha attirato l’attenzione sui social, dove si discute dell’accaduto. Tra i commenti si cita un personaggio noto per le sue previsioni, che aveva previsto eventi simili, alimentando la curiosità degli utenti.

C’è chi per leggere il futuro si affida a Nostradamus, chi agli oroscopi e chi ascolta Tony Tammaro. Quando venerdì mattina un camion ha riversato il suo carico di angurie sull’asfalto dell ‘autostrada A2 Salerno Reggio – Calabria e alcuni passanti hanno iniziato a s accheggiare la frutta superstite, il pensiero di migliaia di utenti sui social network è volato immediatamente a lui. Con il suo brano “‘ O Trerrote”, in cui cantava ironicamente proprio del ribaltamento di un’Ape Car e del conseguente furto di meloni da parte dei passanti, il cantautore napoletano aveva di fatto “previsto tutto”. Una scena surreale che ha trasformato un normale incidente stradale e i relativi disagi in un meme virale, tanto che lo stesso artista, divertito dalla coincidenza, ha deciso di rilanciare la notizia sui propri profili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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